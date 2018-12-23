Официальный курс гривны установлен на уровне 27,43 грн/доллар

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На 23 декабря 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,43 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 декабря установлены на таком уровне:

27.433934 грн за доллар;

31.313092 грн за евро;

0.403390 грн за российский рубль;

34.709408 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 декабря курс всех валют - остался неизменным.