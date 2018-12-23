Новости: Экономика
Воскресенье, 23 декабря 2018, 06:35 • УНН • 4635
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,43 грн/доллар
КИЕВ. 23 декабря. УНН. На 23 декабря 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,43 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 декабря установлены на таком уровне:
27.433934 грн за доллар;
31.313092 грн за евро;
0.403390 грн за российский рубль;
34.709408 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 декабря курс всех валют - остался неизменным.
Источник: УНН