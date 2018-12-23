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МЗ обжаловать решение Окружного административного суда столицы относительно Амосовой

МЗ обжаловать решение Окружного административного суда столицы относительно Амосовой

КИЕВ. 23 декабря. УНН. МОЗ Украины обжалует решение Окружного административного суда г. Киев в отношении Екатерины Амосовой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

20 декабря Окружной административный суд г. Киева принял решение по делу #826/14303/18, согласно которому остановил приказ МЗ Украины об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора и запретил кому-либо занимать должность ректора, кроме Екатерины Амосовой.

МОЗ Украины обжалует решение суда и обратится к Нацполиции с жалобой на соответствующего судью. “Министерство обжалует решение суда и обратится к Нацполиции с жалобой на соответствующего судью”, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, 1 октября, в связи с невыполнением Екатериной Амосовой законных требований Государственной аудиторской службы Украины МЗ Украины второй раз разорвало контракт с ней.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав
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