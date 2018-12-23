Умер лидер либерал-демократов Британии, который свидетельствовал против Милошевича

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Бывший лидер британских либерал-демократов Пэдди Эшдаун умер на 78-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием, в октябре у политика диагностировали рак мочевого пузыря. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя партии “Либеральные демократы”, а также сайт партии, передает УНН.

“С большим прискорбием вынуждены сообщить о том, что Пэдди Эшдаун умер сегодня вечером после непродолжительной болезни”, — говорится в сообщении на сайте партии.

По словам представителя партии, Эшдаун “внес неизмеримый вклад в дело либерализма” и его будет “отчаянно не хватать”. Действующий лидер британских либерал-демократов Винс Кейбл заявил, что это “чрезвычайно печальный день” для партии. Глава либерал-демократов в 2007-2015 годах Ник Клегг отметил, что Эшдаун “стал причиной, по которой я занялся политикой и стал либералом”. Еще один бывший лидер либерал-демократов, Тим Фэррон, заявил, что Эшдаун “был для меня героем, он спас и возродил партию в ее худшие дни, а затем привел нас к лучшему результату за 70 лет”.

В 1990-е годы Эшдаун неоднократно посещал Боснию и Герцеговину, активно лоббировал военные действия против стран, входивших в состав Югославии. В 1999 году Эшдаун ушел в отставку с поста главы либерал-демократов, на выборах 2001 года не стал переизбираться в Палату общин.

В 2002 году стал верховным представителем по Боснии и Герцеговине. Тогда же он дал показания в Гаагском трибунале в качестве свидетеля по делу экс-президента Сербии Слободана Милошевича. По словам Эшдауна, в 1998 году он был на границе Косово и Албании и видел в бинокль, как сербские силы обстреляли несколько мирных деревень. При этом на одном из слушаний в 2005 году свидетель со стороны защиты, генерал Божидар Делич, заявлял, что Эшдаун не мог видеть эти районы, так как они окружены холмами и лесами.

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