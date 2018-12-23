Президент Эстонии хочет приехать в Россию только после ратификации пограничного договора

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что хотела бы приехать в Россию в случае ратификации пограничного договора между странами. Об этом она сказала в новогоднем интервью телеканалу ETV+, информирует УНН.

“Я уже говорила, что в одном случае поеду (в Москву) совершенно точно: если будет ратифицирован наш пограничный договор, — цитирует фрагмент интервью вечером в пятницу портал Delfi. — В таком случае я наверняка захотела бы поехать и поблагодарить”.

Она призвала контактировать с Россией даже в условиях санкций. “Говоря о внешней политике, я уже неоднократно отмечала, что нужно разговаривать, даже если мы ни о чем не договоримся, — сказала она. — Да, нам гораздо приятнее разговаривать с теми людьми, с которыми мы находимся в едином пространстве ценностей и разделяем единые цели, но сущность дипломатии заключается в разговоре со всеми. По- моему, это крайне важно и необходимо”.

Справка: линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года в таком контексте, который сохранял потенциальные территориальные претензии к России (как считают в РФ — ред.). В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. В настоящее время пограничный договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, представлен к ратификации в парламенты обеих стран.

Напоминаем, в Эстонии увеличат военное присутствие британских танков.