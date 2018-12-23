Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 23 декабря 2018 10:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Мобильные операторы рассказали, смогут ли украинцы дозвониться куда-то в новогоднюю ночь
Мобильные операторы рассказали, смогут ли украинцы дозвониться куда-то в новогоднюю ночь
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
6990
Версия для печати

Трамп из-за прекращения работы правительства останется на Рождество в Белом доме

Трамп из-за прекращения работы правительства останется на Рождество в Белом доме

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп проведет рождественские праздники в Белом доме, а не в своем имении Мар о Лаго в штате Флорида, куда он обычно отправляется во время отпуска. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает УНН.

“Из-за приостановки работы правительства президент Трамп останется в Вашингтоне, а первая леди вернется из Флориды, чтобы они могли провести Рождество вместе”, — сказала она.

Напоминаем, в пятницу члены Демократической партии в Сенате Конгресса США и администрация Трампа из-за разногласий по поводу строительства стены на американо-мексиканской границе не смогли договориться по поводу документа, временно продлевающего финансирование федерального правительства. В результате оно частично приостановило свою работу. Как ожидается, дискуссии в Сенате по поводу финансирования правительства продолжатся не ранее 27 декабря, когда законодатели вернутся с рождественских каникул.

Источник: УНН
Теги: США, Белый дом, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.