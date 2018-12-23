Боксер Беринчик с помощью нокаута завоевал титул WBO International

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Обладатель титула WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик провел бой за пояс Интернационального чемпиона WBO с филиппинцем Росеки Кристобалем, передает корреспондент УНН.

Во втором раунде Беринчик загнал в угол соперника и в течение данного промежутка попадал по лицу визави серией ударов. Филиппинец пытался отвечать жесткими ударами.

В общем бой проходил в довольно активном русле от обоих спортсменов и на 9-й минуте украинец попал по цели и отправил филиппинца в нокдаун. Шквал мощных ударов обрушился на Кристобаля, который едва устоял на ногах.

В конце седьмого раунда рефери в ринге решил остановить бой из-за избиения Беринчиком гостя из Филиппин.

Таким образом, украинец получил титул WBO International (10 побед, 7 досрочных и ни одного поражения).

Отметим, что противостояние происходило в Броварах на ринге в ТРЦ “Терминал”.