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В Белграде прошел антиправительственный протест

В Белграде прошел антиправительственный протест

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Несколько тысяч человек приняли участие в антиправительственном шествии по центру Белграда в субботу. Как сообщили СМИ с места событий, многие протестующие пришли на акцию в желтых жилетах, информирует УНН со ссылкой на Al Jazeera и Balkan Insight.

Демонстрация стартовала на площадке у философского факультета Белградского университета. Затем колонна протестующих двинулась по улицам города, перекрывая автомобильное движение. Полиция останавливала потоки машин на главных улицах, обеспечивая беспрепятственный проход манифестантам.

Поводом к началу протестов три недели назад стало избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац группой злоумышленников. Оппозиция в этой связи обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала своих сторонников выйти на улицы. Сегодняшняя акция прошла с требованиями найти убийц сербского политика Оливера Ивановича, год назад убитого в Косовска-Митровице. Кроме того, многое участники акций несли плакаты с антиправительственными лозунгами и флаги с символикой секс-меньшинств.

Колонна под непрерывный свист и барабанный бой прошла по центру города, останавливаясь для коротких выступлений. Звукоусилители транслировали сербские рок-хиты, а также нарезку новостей национального канала RTS с упоминанием имени президента Сербии Александара Вучича.

Как сообщал УНН, число задержанных на акции “желтых жилетов” во Франции возросло до 220.

Источник: УНН
Теги: протесты, Сербия
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