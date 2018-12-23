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Парламент Кубы утвердил проект новой конституции страны

Парламент Кубы утвердил проект новой конституции страны

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Депутаты Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы одобрили в субботу проект новой конституции, референдум по которому запланирован на февраль следующего года. Об этом сообщает агентство Prensa Latina, информирует УНН.

Отмечается, что 583 депутата поддержали новый вариант основного закона страны, который был разработан в ходе консультаций с гражданами Кубы.

После утверждения проекта в парламенте, текст новой конституции будет вынесен на всенародное голосование, которое состоится 24 февраля 2019 года. В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в основной закон, можно назвать частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции останутся неизменными.

Как сообщал УНН, в августе власти Кубы упростили законодательство для привлечения иностранных инвестиций.

Источник: УНН
Теги: Куба, парламент
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