В Индонезии не менее 20 человек погибли из-за цунами

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По меньшей мере 20 человек погибли, 165 пострадали в ночь с субботы на воскресенье в Индонезии из-за цунами. Такие данные привел официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, информирует УНН со ссылкой также на AP.

“Предварительные данные по ущербу от цунами... 20 человек погибли, 165 пострадали, двое числятся пропавшими без вести. Разрушены десятки домов. Число жертв может увеличиться”, — написал он в Twitter.

Как указывало агентство Reuters, цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра.

По данным СМИ, возможная причина цунами — подводные оползни после извержения вулкана Кракатау.

Как сообщал УНН, парламент Индонезии потребовал от руководства местной авиакомпании Lion Air отказаться от соглашения с корпорацией Boeing на поставку самолетов серии Boeing 737 Max.