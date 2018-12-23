Мнучин подтвердил, что Трамп не предлагал уволить главу ФРС США
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность увольнения главы Федеральной резервной системы (ФРС) США (выполняет функцию центробанка) Джерома Пауэлла и не считает, что он вправе это делать. Об этом сообщил в субботу министр финансов США Стивен Мнучин в своем Twitter, процитировав главу государства, передает УНН.
“Я совершенно не согласен с политикой ФРС. Я считаю ужасным повышение ставки и сокращение портфолио ФРС на данный момент, особенно на фоне моих торговых переговоров. Однако я никогда не предлагал уволить главу ФРС Джерома Пауэлла, к тому же я не считаю, что имею право это делать”, — привел высказывания президента Мнучин.
Глава минфина таким образом прокомментировал информацию агентства Bloomberg о том, что Трамп рассматривает возможность отставки председателя ФРС из-за недовольства решением в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку и сохранить темпы сокращения вложений в облигации и другие ценные бумаги, которые на данный момент оцениваются в 4,1 трлн долларов. Как утверждало агентство, несколько советников Трампа предупредили его, что отставка Пауэлла будет “катастрофическим шагом”.
Как сообщал УНН, в Белом доме заявили об отсутствии планов уволить главу Федеральной резервной системы.