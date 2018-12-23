Times узнала о намерении главы Минобороны Британии сместить Терезу Мэй

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон оказался замешанным в скандале после того, как его обвинили в том, что он начал кампанию с целью сместить премьер-министрессу Соединенного Королевства Терезу Мэй. Об этом сообщает газета The Times, передает УНН.

По данным издания, “заговор” Уильямсона был раскрыт после того, как один из посетителей ресторана в отеле Beaumont подслушал разговор министра и двух его друзей, обедавших в заведении. По словам собеседника газеты, это произошло 18 декабря — спустя всего пять дней после того, как провалилась попытка вынести Мэй вотум недоверия. Главное недовольство однопартийцев Мэй было связано с ее уступками в переговорах с ЕС по Brexit.

Источник Times утверждает, что Уильямсон хвастался своими планами устранить других конкурентов, претендующих на кресло премьер-министра, в частности министра внутренних дел Британии Саджида Джавида и министра иностранных дел Джереми Ханта. “Я могу победить Саджа и Джереми”, — приводит слова Уильямсона другой источник Times.

Газета указывает, что министр обороны также намеревается “покорить” Демократическую юнионистскую партию (DUP), которая выступает союзником Консервативной партии в парламенте, обеспечивая им преимущество над оппозицией. Консерваторы и юнионисты суммарно контролируют 328 мест в палате общин из 650. Утверждается, что Уильямсон говорил, что является единственным претендентом на пост премьер-министра, который в состоянии оказать необходимую поддержку юнионистам. “Я намерен приручить DUP”, — приводит Times слова главы Минобороны.

Источник, близкий к Уильямсону, в беседе с Times назвал данные о “заговоре” министра против Мэй “порочащими насмешками”, предположив, что против главы Минобороны развернули “клеветническую кампанию”. Источник добавил, что у Уильямсона “нулевые лидерские амбиции”, он хотел бы остаться главой Минобороны еще как минимум два года, чтобы проследить за программой модернизации обороноспособности Великобритании.

Напоминаем, глава МВД Великобритании Саджид Джавид намерен вскоре представить проект об отмене свободы передвижения рабочей силы в Евросоюзе и упрощенного въезда на территорию королевства после декабря 2020 года.