Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 23 декабря 2018 10:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Мобильные операторы рассказали, смогут ли украинцы дозвониться куда-то в новогоднюю ночь
Мобильные операторы рассказали, смогут ли украинцы дозвониться куда-то в новогоднюю ночь
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
9030
Версия для печати

Коноплянка помог "Шальке" прервать безвыигрышную серию клуба в Бундеслиге

Коноплянка помог "Шальке" прервать безвыигрышную серию клуба в Бундеслиге

фотогалерея

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе “Шальке” в последнем перед зимним перерывом матче, против “Штутгарта”, информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Поединок, проходивший на поле соперника гельзенкирхенцев, закончился победой гостей со счетом 3:1, а наш футболист сыграл 73 минуты и принял активное участие в первом голе своей команды.

Сейчас, имея в активе 18 очков, “Шальке” занимает тринадцатое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Первый матч чемпионата в 2019 году “кобальтовые” проведут 20 января дома против “Вольфсбурга”.

Добавим, что в этом сезоне Коноплянка провел в составе “Шальке” 14 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.