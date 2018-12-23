Коноплянка помог "Шальке" прервать безвыигрышную серию клуба в Бундеслиге

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе “Шальке” в последнем перед зимним перерывом матче, против “Штутгарта”, информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Поединок, проходивший на поле соперника гельзенкирхенцев, закончился победой гостей со счетом 3:1, а наш футболист сыграл 73 минуты и принял активное участие в первом голе своей команды.

Сейчас, имея в активе 18 очков, “Шальке” занимает тринадцатое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Первый матч чемпионата в 2019 году “кобальтовые” проведут 20 января дома против “Вольфсбурга”.

Добавим, что в этом сезоне Коноплянка провел в составе “Шальке” 14 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.