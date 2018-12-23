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Число жертв цунами в Индонезии возросло до 43 человек

Число жертв цунами в Индонезии возросло до 43 человек

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По меньшей мере 43 человека погибли и 584 пострадали в ночь с субботы на воскресенье в Индонезии из-за цунами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, информирует УНН.

Двое по-прежнему числятся в списке пропавших без вести. Ранее Сутопо Нугрохо говорил о 20 погибших и 165 пострадавших.

Цунами было зафиксировано в в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Как уточнил Сутопо Нугрохо, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

Источник: УНН
Теги: Индонезия, ЧП, цунами
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