Число жертв цунами в Индонезии возросло до 43 человек

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По меньшей мере 43 человека погибли и 584 пострадали в ночь с субботы на воскресенье в Индонезии из-за цунами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, информирует УНН.

Двое по-прежнему числятся в списке пропавших без вести. Ранее Сутопо Нугрохо говорил о 20 погибших и 165 пострадавших.

Цунами было зафиксировано в в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Как уточнил Сутопо Нугрохо, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.