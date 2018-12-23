"Киев-Баскет" нанес разгромное поражение действующим чемпионам Украины

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На паркете столичного “Дворца Спорта” хозяева паркета “Киев-Баскет” провели первый из трех подряд матчей, которые киевляне должны сыграть с “Черкасские Мавпы”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Было заметно, что 10-дневная между матчевая пауза пошла на пользу хозяевам. “Киев-Баскет” продемонстрировал высокую результативность уже в первой четверти, не забывая надежно защищаться. На этом отрезке киевляне набрали 34 очка, а пропустили только 13 и это при том, что счет открыли действующие чемпионы. Но сразу же с линии штрафных новичок хозяев Айрон Нванкво восстановил равновесие и более выйти вперед “Мавпам” не удалось.

В начале второй четверти они огрызнулись, проведя неплохой игровой отрезок, но это продолжалось недолго. Еще до перерыва Морис Крик попаданием из-за дуги зафиксировал полусотни набранных очков хозяевами, а затем Крутоус данком довел преимущество до +30 — 52:22.

После перерыва характер игры не изменился. Хозяева хладнокровно довели матч до убедительной победы — 90:51.

Самыми результативными в матче стали игроки “Киев-Баскет” Павел Крутоус и Нванкво, в активе которых по 15 набранных очков. Последний стал автором дабл-дабла (15оч + 10ПБ).

В таблице Суперлиги киевляне с 7 победами в 14 матчах идут 4-ми, “Мавпы” с 2 выигрышами занимают последнюю строчку.

Заметим, что 26 декабря эти же команды сыграют уже в Черкассах, в первом матче 1/4 финала Кубка Украины.