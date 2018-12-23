Сенат Италии выразил поддержку правительству по законопроекту о бюджете

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Верхняя палата (Сенат) парламента Италии выразила поддержку правительству премьер-министра Джузеппе Конте в ходе голосования о доверии. Как передает агентство ANSA, поддержали нынешний Кабмин 167 парламентариев высказались против — 78, еще трое воздержались, передает УНН.

Как уточняется, голосование о доверии было увязано с одобрением законопроекта о бюджете страны на 2019 год, точнее большого пакета поправок к его тексту. Речь идет о доработанном по требованию Еврокомиссии документе, где изменены ключевые показатели — дефицит бюджета и прогноз экономического роста. Кроме того, пакет поправок включает ряд мер по экономии, которые позволяют изыскать дополнительные средства в бюджет.

Ранее правительство согласовало основные положения бюджета с ЕК, которая сначала отклонила первоначальное предложение Рима и грозила началом санкционной процедуры. В итоге дефицит бюджета был сокращен с 2,4% до 2,04%, а прогноз экономического роста с 1,5% до 1%.

Обсуждение в Сенате было сопряжено с протестами оппозиции, которая обвиняет правительство в сведении к нулю роли парламента — процедура выражения доверия исключает какое-либо обсуждение законопроекта. В случае если то или иное предложение кабинета не получает поддержки большинства, он вынужден подать в отставку. Острой критике подвергается и сам законопроект, и поправки к нему.

Бывший премьер-министр, ныне пожизненный сенатор и видный экономист Марио Монти заявил, что до сих пор еще ни один проект бюджета не претерпевал такого влияния ЕК. Тогда как нынешнее правительство в составе партий “Движение “5 звезд” и “Лига” утверждают, что их предложение бюджета впервые за последние годы независима и учитывает исключительно интересы итальянцев. ЕК настояла на изменениях из опасений, что Рим увеличит свою и так рекордную внешнюю задолженность, поставив под угрозу всю еврозону.

Как сообщал УНН, Генассамблея ООН приняла Миграционный пакт.