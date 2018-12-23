Грузия планирует "экспортировать реформы"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Правительство Грузии планирует создать Фонд сотрудничества с целью обмена опытом осуществленных в стране реформ, передает УНН со ссылкой на местный портал “Грузия Онлайн”.

Данный план объявил во время проведения конференции министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Он сказал, что: “Разговор был о создании агентства или фонда реформ и сотрудничества Грузии. Мы пока еще окончательно не определились с названием, однако концепция в том, что будет создано агентство или фонд, который сфокусируется на экспорте положительных реформ, осуществленных в Грузии”.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что у Грузии есть очень положительные оценки в направлении тех реформ, которые реализованны в стране. На данный момент Тбилиси обменивается опытом с различными странами, однако власти хотят, чтобы по этому направлению была создана отдельная институция.

Как сообщал УНН, Украина, Грузия, Молдова подписали Меморандум о совместных действиях по реинтеграции территорий и противодействию РФ.