Генассамблея ООН осудила нарушения прав человека в Крыму

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины, в которой осуждаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму, ранее этот документ отказался финансировать экономический комитет организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материалы ООН.

Документ, предложенный Киевом, в текущем году поддержали 67 делегаций, то есть на пять меньше, чем в 2017 году. Среди поддержавших резолюцию были США, страны Евросоюза, Турция и Япония. Против него проголосовали 27 делегаций, включая Россию, Беларусь, Китай, Индию, Сербию, Сирию, ЮАР, Никарагуа и Венесуэлу, еще 70 стран воздержались.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, по сообщению ТАСС, выступая на заседании ГА, назвал данный документ “сугубо антироссийским, фальшивым, лукавым и бессмысленным по своему содержанию”. Он также поблагодарил “пятый комитет Генассамблеи ООН за решение об отказе от финансирования реализации данной резолюции”, что делает принятие документа “бессмысленным” (по мнению РФ — ред.).

“При всем уважении к мнению наших коллег, проголосовавших за эту резолюцию в третьем комитете, Крым невозможно загнать в его украинское прошлое”, — подчеркнул Кузьмин, акцентируя внимание на якобы “присоединении Крыма к РФ”. Он указал, что из-за ухудшающейся экономической и политической ситуации Украина “перестала быть комфортной средой даже для украинцев, о чем свидетельствует стремительно сокращающаяся численность населения”.

В документе указано, что: “(Генеральная ассамблея, выражая — ред.) глубокое беспокойство сообщениями о том, что с 2014-го года власти России используют пытки для получения подробных показаний в политически мотивированных преследованиях, включая дело украинского режиссера Олега Сенцова, выражая глубокое беспокойство последующими задержаниями и арестами Россией украинских граждан, включая Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку”.

Резолюция также призывает обеспечить права человека и базовые свободы незаконно заключенных в оккупированном Крыму и на территории России политзаключенных, включая право на медицинскую помощь, доступ врачей и специалистов международных организаций, в частности, Красного Креста и Европейского комитета по предотвращению пыток, для проверки состояния здоровья задержанных.

Как сообщал УНН, во вторник, 18 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Черного и Азовского морей.