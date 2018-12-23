ООС: боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных

КИЕВ. 23 декабря. УНН. 22 декабря боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован 1 случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики вели: “прицельный обстрел из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении. Кроме того, опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское, что на Луганском направлении в районе населенного пункта Красногоровка — на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово на Мариупольском направлении”.

В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал.

“По данным разведки, 22 декабря двое оккупантов были уничтожены и один ранен. В течение текущих суток враг огонь не открывал”, - добавили в пресс-центре ООС.