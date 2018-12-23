Определился победитель в поединке возможных соперников Усика

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На арене “О2” в Лондоне состоялось британское дерби среди бойцов супертяжелого весового дивизиона — Дерека Чисоры и Диллиан Уайта, передает корреспондент УНН.

Бой проходил в достаточно медленном темпе и не радовал болельщиков большим количеством точных ударов. Чисора захватил середину настила и действовал в качестве агрессора. В середине боя рефери в ринге снял один балл с Чисоры за ряд нарушений, а в предпоследней трехминутке еще один за удар локтем по голове Уайту.

Через несколько мгновений Уайт поймал визави ударом с левой, отправив того в нокаут. Чисора после такого не мог встать на ноги около 5-ти минут и потерпел фиаско.

Отметим, что Чисора потерпел 9-е поражение в карьере при 29 победах, а в Уайта стало 25 выигрышей и только 1 поражение. Также Уайт защитил титулы WBO Internationl и WBC Silver.

Напомним, промоутер Усика заявлял, что один из участников боя Чисора — Уайт может стать следующим оппонентом украинца в дебютном бою в супертяжах.