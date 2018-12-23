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В Индонезии 62 человек погибли из-за цунами

В Индонезии 62 человек погибли из-за цунами

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По меньшей мере 62 человека погибли, 20 человек пропали без вести и 584 — пострадали из-за цунами в Индонезии. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает УНН.

“По последним данным, 62 человека погибли, не менее 20 пропали без вести, еще 584 пострадали”, — приводит новостной портал Detik его заявление. Нугрохо также отметил, что “было сильно повреждено около 430 жилых домов, несколько гостиниц”.

Ранее Сутопо Нугрохо говорил о 43 погибших.

Цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Как уточнил Нугрохо, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

Источник: УНН
Теги: Индонезия, ЧП, цунами
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