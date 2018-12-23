"Неправильный" астероид пролетел на самом близком за 400 лет расстоянии от Земли - NASA

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Астероид SD220, который примечателен нетипичным вращением вокруг собственной оси, в субботу пронесся на расстоянии около 2,9 млн км от Земли. Как информировало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), SD220 прошел на самом близком расстоянии от нашей планеты за последние 400 лет, передает УНН.

NASA 15-17 декабря получило детальные снимки астероида, позволившие скорректировать знания ученых об этом небесном теле. Наблюдения за ним в эти дни велись с комплекса космического ведомства США Goldstone в Калифорнии с помощью телескопа в штате Западная Вирджиния и из обсерватории Arecibo в Пуэрто-Рико. Полученные фотографии в 20 раз четче, чем снимки этого же объекта, сделанные во время его сближения с Землей три года назад. SD220 длиной 1,6 км своими очертаниями напоминает стоящего в воде бегемота.

Астероид примечателен двумя параметрами. Его период вращения вокруг собственной оси составляет 12 дней, что очень медленно для астероида, отмечает NASA. Кроме того, само обращение нетипично.

“Изображения, полученные с помощью радара, достигают беспрецедентного уровня подробностей и сравнимы с изображениями объектов, сделанными космическим аппаратом с близкого расстояния”, — подчеркнул Лэнс Беннер из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадине (штат Калифорния). “Наиболее примечательной особенностью поверхности является рубец, наполовину пересекающий одно из окончаний астероида. Борозда тянется около 100 м. Многочисленные яркие светлые пятна видны на изображениях и могут быть отражением валунов”, — пояснил ученый, обратив внимание также на возможное наличие кратеров на SD220.

Данное небесное тело было открыто 29 сентября 2003 года астрономами обсерватории NASA во Флагстаффе (штат Аризона), которая на данный момент уже прекратила свое существование. Эксперты квалифицировали SD220 как потенциально опасный объект из-за его размера и свойства сближаться с орбитой Земли. Новые данные, однако, вообще исключают возможность столкновения этого астероида с нашей планетой в будущем.

Напоминаем, кольца Сатурна постепенно испаряются и могут совсем исчезнуть менее чем за 100 миллионов лет.