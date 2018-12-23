Водителей предупредили о тумане: видимость 200-500 метров

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что утром, 23 декабря, в большинстве районов центральных и южных областей Украины туман. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, утром 23 января в большинстве районов центральных и южных областей туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что через ожидании осадки и снеготаяния вероятное повышение уровней воды на реках Украины.