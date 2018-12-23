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Украинцев предупредили о лавинной опасности в Карпатах

Украинцев предупредили о лавинной опасности в Карпатах

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с метелями и снегопадом, 23-24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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Напомним, в столице 23 декабря ожидается небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица.

Источник: УНН
Теги: погода, Карпаты, лавины
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