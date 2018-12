Число жертв цунами в Индонезии возросло до 168, опубликовано видео "удара" цунами на концерт

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По меньшей мере 168 человек погибли, около 745 пострадали в результате цунами в ночь на воскресенье в Индонезии. Об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщил новостной портал Detik, передает УНН.

Ранее было известно о 62 жертвах и 584 пострадавших.

По информации портала, еще около 30 человек считаются пропавшими без вести.

Цунами произошло в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра, вечером 22 декабря. По данным BNPB, его мог вызвать подводный оползень после извержения вулкана Кракатау. В результате крупного землетрясения 28 сентября и последовавшего за ним цунами в Индонезии погибли 2256 человек, 4612 получили ранения. BNPB оценило ущерб государству по меньшей мере в 911 млн долларов

“Области, которые были серьезно затронуты, были поселениями и турами на пляжах Танджунг Лесунг, пляж Сумур, пляж Телук Лада, пляж Панимбанг и пляж Карита”, — заявили в Национальном агентстве по предотвращению стихийных бедствий.

