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Кто в ООН проголосовал против резолюции по Крыму: полный список стран

Кто в ООН проголосовал против резолюции по Крыму: полный список стран

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В воскресенье, 23 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Украины, в которой осуждаются нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Против документа проголосовали 27 делегаций. Полный список стран, голосовавших против "крымской" резолюции, обнародован в микроблоге в Twitter постоянного представительства Украины в ООН, прередае УНН.

"27 стран, которые голосовали против крымской резолюции: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия , ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве", - сообщили дипломаты.

Документ, предложенный Киевом, в текущем году поддержали 67 делегаций. Среди тех, кто поддержал резолюцию, были США, страны Евросоюза, Турция и Япония.

Как сообщал УНН, в документе указано, что: "(Генеральная ассамблея, выражает - ред.) глубокое беспокойство сообщениями о том, что с 2014-го года власти России использует пытки для получения подробных показаний в политически мотивированных преследованиях, включая дело украинского режиссера Олега Сенцова, выражает глубокую обеспокоенность последующими задержаниями и арестами Россией украинских граждан, включая Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку".

Резолюция также призывает обеспечить права человека и базовые свободы незаконно заключенных в оккупированном Крыму и на территории России политзаключенных, включая право на медицинскую помощь, доступ врачей и специалистов международных организаций, в частности, Красного Креста и Европейского комитета по предотвращению пыток, для проверки состояния здоровья задержанных.

Отметим, во вторник, 18 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Черного и Азовского морей.

Источник: УНН
Теги: ООН, Крым, голосование, резолюция
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