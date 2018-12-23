День выборов: в Киевской области участки работают без нарушений

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Сегодня проходят первые местные выборы в 78 объединенных территориальных общинах. В Киевской области все участки работают, нарушений общественного порядка не зафиксировано. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"В Киевской области местные выборы в территориальных общинах продолжаются. Все 62 избирательных участка начали свою работу вовремя. Полицейские, охраняющие общественный порядок во время волеизъявления граждан, нарушений в настоящее время не зафиксировали", - говорится в сообщении.

Всего на выборах задействовано 240 правоохранителей, в том числе и Национальная гвардия. Увеличено количество патрулей, маршруты которых приближены к избирательным участкам.

В каждом территориальном отделе полиции созданы дополнительные следственно-оперативные группы, сотрудники которых будут заниматься реагированием и рассмотрением обращений и заявлений граждан, связанных с нарушением избирательного процесса.

Напомним, сегодня в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях проходят первые местные выборы глав и депутатов. Новая точка отсчета для общин, получают новые возможности для развития.



