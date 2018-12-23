Посольство США: блокировка транзита через Керченский пролив - нарушение международного права

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Соединённые Штаты Америки внимательно следят за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе, а также отмечают, что противодействие законному транзиту Украины через Керченский пролив является нарушением международного права. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в посольстве США в Украине.

“Мы призываем Россию сохранить Керченский пролив открытым и прекратить преследование международного судоходства в Азовском море. Мы внимательно следим за этой ситуацией и работаем с нашими партнерами и союзниками. Мы призываем Россию вернуть Украине суда и задержанных членов экипажа и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ, простирающихся до ее территориальных вод. Соединенные Штаты на самом высоком уровне общались с нашими партнерами. Мы подтвердили нашу поддержку Украины перед лицом российской агрессии и подчеркнули, что Россия должна соблюдать свои международные обязательства. Противодействие законному транзиту Украины через Керченский пролив является нарушением международного права”, — отметили в посольстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В РФ отреагировали на слова Турчинова о проходе кораблей ВМСУ через Керченский пролив

В то же время, комментируя недавние заявления секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о намерениях отправить военные суда через пролив, а так же сообщения о наращивании РФ военной силы в регионе, Соединенные Штаты призвали к сдержанности обе стороны.

“Мы также призываем обе стороны проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства”, — подчеркнули в посольстве.

Напомним, ранее Турчинов заявил, что Украина системно работает над усилением береговой обороны Черного и Азовского побережья с помощью современных ракетных комплексов, способных уничтожить любой корабль или мост.