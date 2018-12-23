Во Львовской области дерево убило 18-летнего парня

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Во Львовской области во время заготовки дров погиб 18-летний юноша. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

"21 декабря поступило сообщение о том, что в одном из сел района в лесопосадке погиб человек. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что 43-летний житель района и его 18-летний сын пошли в лесопосадку заготавливать дрова. Во время срезки дерево упало на юношу, который в результате полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили правоохранители.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства.

Напомним, во Львовской области во время непогоды от дерева отломилась ветвь и смертельно травмировала мужчину.