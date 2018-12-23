Предпраздничные пробки на границах: в очередях стоят сотни грузовиков и десятки автобусов

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На западном участке границы на въезд в Украину образовались автомобильные пробки, в частности потому, что много путешествующих планируют попасть в канун Рождества по Григорианскому календарю к своим родным и близким. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины на своем сайте, передает УНН.

Так, по информации пограничников, по состоянию на утро 23 декабря в пунктах попуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинском-польской границе.

В ГПСУ информируют, что сейчас на западном участке границы на въезд в Украину из соседних стран, в частности, на границе с Польшей:

пункт пропуска “Ягодын” — 700 легковых и 400 грузовых;

“Краковец” — 800 легковых, 330 грузовых, 27 автобусов;

“Устилуг” — 150 легковых автомобилей;

“Угринов” — 200 легковушек;

“Рава-Русская” −150 легковых и 160 грузовых автомобилей;

“Грушев” — 200 легковых;

“Шегини” — 230 легковых, 150 грузовых, 15 автобусов;

“Смильница” — 220 легковых авто.

На границе с Венгрией:

“Тиса” — 150 легковых;

“Вилок” — 50 легковых.

На границе со Словакией:

“Ужгород” −100 легковых.

На границе с Румынией — “Порубное” — 95 грузовиков.

“Государственная пограничная служба Украины для обеспечения комфортного, безопасного и максимально быстрого пересечения границы гражданами принимает все необходимые меры. Сейчас на выезд из Украины обеспечен бесперебойный пропуск лиц и транспортных средств. Очередей на границе нет”, - говорится в сообщении.

Напомним, накануне на границе с Польшей при въезде в Украину на пунктах пропуска “Краковец-Корчева”, “Шегини-Медика” и “Грушев-Будомеж” наблюдается скопление транспорта.



Как сообщал УНН, Польша с 2019 года закрывает пешеходный пункт пропуска с Украиной “Долгобичув-Угринов”.