Предпраздничные пробки на границах: в очередях стоят сотни грузовиков и десятки автобусов
КИЕВ. 23 декабря. УНН. На западном участке границы на въезд в Украину образовались автомобильные пробки, в частности потому, что много путешествующих планируют попасть в канун Рождества по Григорианскому календарю к своим родным и близким. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины на своем сайте, передает УНН.
Так, по информации пограничников, по состоянию на утро 23 декабря в пунктах попуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинском-польской границе.
В ГПСУ информируют, что сейчас на западном участке границы на въезд в Украину из соседних стран, в частности, на границе с Польшей:
пункт пропуска “Ягодын” — 700 легковых и 400 грузовых;
“Краковец” — 800 легковых, 330 грузовых, 27 автобусов;
“Устилуг” — 150 легковых автомобилей;
“Угринов” — 200 легковушек;
“Рава-Русская” −150 легковых и 160 грузовых автомобилей;
“Грушев” — 200 легковых;
“Шегини” — 230 легковых, 150 грузовых, 15 автобусов;
“Смильница” — 220 легковых авто.
На границе с Венгрией:
“Тиса” — 150 легковых;
“Вилок” — 50 легковых.
На границе со Словакией:
“Ужгород” −100 легковых.
На границе с Румынией — “Порубное” — 95 грузовиков.
“Государственная пограничная служба Украины для обеспечения комфортного, безопасного и максимально быстрого пересечения границы гражданами принимает все необходимые меры. Сейчас на выезд из Украины обеспечен бесперебойный пропуск лиц и транспортных средств. Очередей на границе нет”, - говорится в сообщении.
Напомним, накануне на границе с Польшей при въезде в Украину на пунктах пропуска “Краковец-Корчева”, “Шегини-Медика” и “Грушев-Будомеж” наблюдается скопление транспорта.
Как сообщал УНН, Польша с 2019 года закрывает пешеходный пункт пропуска с Украиной “Долгобичув-Угринов”.