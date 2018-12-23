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Порошенко подписал закон о предоставлении статуса ветеранов воинам УПА

Порошенко подписал закон о предоставлении статуса ветеранов воинам УПА

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке. Соответствующая информация содержится на сайте Верховной Рады, передает УНН.

В статусе проекта закона на сайте парламента указано, что документ "вернули с подписью от Президента 22 декабря".

Согласно проекту Закона, по состоянию на 23 мая 2018 численность лиц, которые были в составе ОУН и УПА, составляет 1201 человек.

До сих пор они не имели статуса ветеранов и соответствующей государственной поддержки. Наряду с этим военнослужащие Советской армии и Комитета государственной безопасности такие гарантии должны, говорится в пояснительной части Закона.

Следовательно, после вступления Закона в силу, указанные в документе категории граждан будут иметь одинаковые государственные социальные гарантии, как и участники боевых действий.

Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8519 о предоставлении статуса ветеранов для лиц, принимавших участие в борьбе за независимость Украины, в том числе в составе Украинской повстанческой армии.

7 декабря Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке" (регистрационный номер 8519).

Источник: УНН
Теги: ветераны, закон, Петр Порошенко
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