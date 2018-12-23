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Появилась информация о состоянии пострадавших во Львове: один человек получил 50% ожогов тела

Появилась информация о состоянии пострадавших во Львове: один человек получил 50% ожогов тела

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Два человека находятся в ожоговом отделении. Еще двое - в реанимации. Один потерпевший имеет на поверхности тела 50% ожогов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глава Львова Андрей Садовый, передает УНН.

"Два человека - парень и девушка 22-23 лет - находятся в ожоговом отделении. Еще два человека - мужчина 50 лет и женщина 23 лет находятся в реанимации. Состояние девушки тяжелое, есть ожоги лица, дыхательных путей. Состояние мужчины очень тяжелое. На поверхности тела 50% ожогов", - написал Садовый.

По его словам, все пострадавшие - работники одного заведения, где собственно и произошел взрыв. Кроме неотложной помощи, пациентов еще будет ждать длительная реабилитация.

Садовый сообщил, что организаторы ярмарки возьмут на себя все расходы, связанные с лечением и реабилитацией, а также выплатят пострадавшим материальную помощь.

"Не буду заранее назначать виновных, ведется следствие, но очевидный факт - нарушение правил безопасности владельцем заведения. Использование газовых баллонов на ярмарке запрещено и арендатор подписывал соответствующее обязательство. Далее - слово за следственными органами", - добавил он.

Напомним, в субботу, 22 декабря, в 13:23 в полицию поступило сообщение о том, что на Рождественской ярмарке в центре Львова горит один из домиков. Вследствие чрезвычайного происшествия пострадали 4 человека. В 13:36 пожар был ликвидирован.

22 декабря полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины по факту пожара на Рождественской ярмарке в центре Львова.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, здоровье, пожары, пострадавшие
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