Частный дом взорвался в Харьковской области, есть пострадавшие

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Харьковской области в городе Люботин взорвался частный дом. В результате происшествия пострадали супруги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Событие произошла 23 декабря около 4:00 на улице Гоголя в городе Люботин Харьковской области. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. На момент взрыва в здании находился 46-летний хозяин дома, его 43-летняя жена и 19-летняя дочь" , - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с места происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и медицинской помощи доставлены мужчина и женщина с ожогами различной степени тяжести. Сейчас женщине оказана медицинская помощь и она отпущена домой. Состояние здоровья мужчины медики оценивают как тяжелое, у него 50% ожогов тела.

"По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Как сообщила 19-летняя жительница дома, в последнее время в помещении ощущался запах газа", - добавили в полиции.

На данный момент полиция устанавливает обстоятельства взрыва в частном доме.

Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в частном доме в Херсоне произошел взрыв , в результате чего пострадали мужчина и 16-летний парень.