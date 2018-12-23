Названы новости, что наиболее привлекли аудиторию в 2018 году: среди них Украина

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Чемпионат мира по футболу-2018, который прошел в России, выборы в конгресс США и королевская свадьбу Принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году привлекли больше всего внимания читателей в мире, передает УНН со ссылкой на The Economist.

Издание ссылается на данные компании по разведке контента Chartbeat, которая отслеживает активность читателей новостных статей. Данные Chartbeat охватывают около 5000 издателей, половина из которых находится в англоязычных странах, и около четверти в Европе. Фирма предоставила данные по аудитории около 3 млн статей, охватывающих 33 темы.

Так, среди выдающихся событий 2018 года, королевская свадьба актрисы Меган Маркл и принца Гарри привлекла больше всего внимания в течение одного дня: люди в мире потратили около 1,1 миллиона часов на чтение статей в день свадьбы. Еще одна трогательная история - спасение юных футболистов из пещеры в Таиланде - привлекла читателей в целом на 3,4 млн часов.

Чаще всего, все же, самые популярные новости имели негативный оттенок. Внезапные трагедии, такие как убийство Джамала Хашкаджи, массовая стрельба в школе Паркленд, штат Флорида, и обрушение моста в Генуе в августе, получили в целом 12 млн часов внимания читателей.

Бизнес-истории получили меньше внимания. В то же время скандал из-за истории с Facebook и Cambridge Analytica удержал читателей на 3 млн часов. Кроме того, Маск, основатель Tesla и SpaceX, получил 7 млн часов внимания в этом году, когда ему предъявили иск за мошенничество с ценными бумагами.

Как и в 2017 году, истории не так привлекали читателей, если у них не было упомянуто президента США Дональда Трампа. Его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в июне собрала 1,5 млн часов. Он, вероятно, был бы счастлив, если бы меньше внимания уделялось новости о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, которые в 2018 году собрали 12 млн часов читателей. Они были особенно заинтересованы результатам его партии на выборах в Конгресс США, которые в этом году получили 26 млн часов чтения.

Трамп стал не единственным мировым лидером, который интересует читателей. Хотя президент России Владимир Путин вызвал наибольший интерес во время чемпионата мира по футболу, его переизбрание на должности и захват его военно-морским флотом украинских кораблей и их экипажа также держали зрителей у экранов, подчеркивает издание.

Как сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал приоритеты на 2019: вспомнил о деньгах, самолетах и Украине.