Украинцы призвали Порошенко запретить торговать спиленными елками

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президенту Украины Петру Порошенко предлагают запретить торговать спиленными елками перед новогодними праздниками. Соответствующая петиция под номером №22/049211-эп зарегистрирована на сайте главы государства, передает УНН.

"... существует много способов, чтобы не испортить праздничное настроение и сохранить деревья в лесу! Некоторые люди ставят на праздники искусственные красавицы елки, которые сегодня предлагаются в широком ассортименте или украшают свои дома оригинальным букетом из веток хвойных деревьев. Еще одним вариантом является приобретение елки на новогодние праздники в горшках или контейнерах. Соответственно, живую елку после праздников весной можно высадить в почву с семьей, особенно для детишек будет интересно и поучительно сохранить дерево и беречь природу", - говорится в петиции.

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Петиция была размещена на сайте Президента 21 декабря 2018 и набрала 51 голос из 25 тыс. необходимых. Сбор голосов продлится еще 89 дней.

Напомним, Верховной Раде Украины предлагают изменить текст Государственного Гимна Украины.