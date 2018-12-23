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Украинцы призвали Порошенко запретить торговать спиленными елками

Украинцы призвали Порошенко запретить торговать спиленными елками

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президенту Украины Петру Порошенко предлагают запретить торговать спиленными елками перед новогодними праздниками. Соответствующая петиция под номером №22/049211-эп зарегистрирована на сайте главы государства, передает УНН.

"... существует много способов, чтобы не испортить праздничное настроение и сохранить деревья в лесу! Некоторые люди ставят на праздники искусственные красавицы елки, которые сегодня предлагаются в широком ассортименте или украшают свои дома оригинальным букетом из веток хвойных деревьев. Еще одним вариантом является приобретение елки на новогодние праздники в горшках или контейнерах. Соответственно, живую елку после праздников весной можно высадить в почву с семьей, особенно для детишек будет интересно и поучительно сохранить дерево и беречь природу", - говорится в петиции.

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Петиция была размещена на сайте Президента 21 декабря 2018 и набрала 51 голос из 25 тыс. необходимых. Сбор голосов продлится еще 89 дней.

Напомним, Верховной Раде Украины предлагают изменить текст Государственного Гимна Украины.

Источник: УНН
Теги: елка, Президент, петиция, Петр Порошенко
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