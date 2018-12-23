Во Львове на женщину упала снежная глыба

ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 декабря. УНН. Во Львове на 64-летнюю женщину упала снежная глыба. Пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

"Инцидент произошел, 22 декабря, около 17:02 на Сыхове. С крыши рынка "Народный" на львовянку 1953 года упала снежная глыба. Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга к 8-ю клиническую больницу города Львова", - сообщили в департаменте.

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Напомним, возле одного из столичных ресторанов мужчине с крыши на голову упала снежная глыба, в результате чего он получил травму головы.