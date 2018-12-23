Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 23 декабря 2018 22:47
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, как подготовить детей к встрече с Дедом Морозом
Психолог рассказала, как подготовить детей к встрече с Дедом Морозом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
14145
Версия для печати

Во Львове на женщину упала снежная глыба

Во Львове на женщину упала снежная глыба

ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 декабря. УНН. Во Львове на 64-летнюю женщину упала снежная глыба. Пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

"Инцидент произошел, 22 декабря, около 17:02 на Сыхове. С крыши рынка "Народный" на львовянку 1953 года упала снежная глыба. Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга к 8-ю клиническую больницу города Львова", - сообщили в департаменте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове снежная глыба проломила крыши двух автомобилей

Напомним, возле одного из столичных ресторанов мужчине с крыши на голову упала снежная глыба, в результате чего он получил травму головы.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, снег, женщина, травма
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.