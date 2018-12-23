Порошенко призвали восстановить ядерный статус Украины

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украинцы предложили восстановить обороноспособность страны путем восстановления ядерного оружия. Соответствующая петиция была размещена на сайте Президента Украины Петра Порошенко, передает УНН.

Так, в частности, Президенту предлагают привлечь специалистов для восстановления ядерного статуса страны, а также восстановить баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки ("Скальпель", "Воевода") на предприятии "Южмаш".

Кроме того, предлагается выделить финансирование на создание всех условий для производства, хранения и модификации ядерного оружия.

Петиция была создана 20 декабря и имеет 37 из 25 тыс. необходимых голосов. Сбор подписей продлится еще 88 дней.

Отметим, по состоянию на 1991 год, Украина имела третий по величине ядерный арсенал мира.

Учитывая обязательства Украины ликвидировать все ядерное оружие на ее территории, 5 декабря 1994 года между Украиной, Российской Федерацией, Великобританией и Соединенными Штатами Америки был подписан так называемый Будапештский меморандум, по которому ранее перечисленные государства-участники должны уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от любых проявлений агрессии в отношении Украины, в том числе и от экономического давления.

Государство добровольно потеряло ядерный статус 2 июня 1996 года.

Напомним, 27 ноября 2018 года Министерство иностранных дел Украины, на основании Будапештского меморандума, обратилось к странам, что его подписали с требованием проведения срочных консультаций для полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии РФ против Украины.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко в 2014 году заявил, что Украина не собирается восстанавливать статус ядерной державы.