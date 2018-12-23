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Черногория, вслед за Украиной, хочет добиться автокефалии

Черногория, вслед за Украиной, хочет добиться автокефалии

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Черногории хотят восстановить автокефальную Черногорскую Православную Церковь. Об этом заявил президент Черногории Мило Джуканович в интервью изданию RTCG, передает УНН.

Роль Сербской Православной Церкви относительно Черногории чрезвычайно разрушительна, даже несмотря на государственную политику Сербии, отметил Джуканович.

"СПЦ очень настойчиво подрывает черногорскую независимость. Я считаю, что необходимо продолжить работу по восстановлению автокефальной черногорской православной церкви, и государство будет заниматься этим и нести за это ответственность", - сказал Джуканович.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания. На голосовании за предстоятеля новой автокефальной поместной Православной церкви Украины он одержал победу над митрополитом Винницким и Барским Симеоном с отрывом в 20 голосов.

Как сообщал УНН, Константинопольский патриарх Варфоломей намерен вручить 6 января томос (указ) об автокефалии предстоятелю автокефальной Поместной Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Черногория, Автокефалия
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