Австралийских ученых смутило странное морское существо с десятками "ног"

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Посетитель австралийского пляжа Трэвис Пауэр обнаружил необычное морское существо с десятками щупалец. Мужчина показал его морским биологам, но они так же не смогли предоставить появлению создания разумного объяснения, передает УНН со ссылкой на Daily Express.

Трэвис считает, что существо была уже мертво, когда он наткнулся на него, прогуливаясь возле океана в западно-австралийском городе Бруме.

"Мое первое впечатление было, что существо было или мертвым, или ядовитым, потому что оно не двигалось, а цвета были такие, чтобы отвадить хищников. Что касается идентификации этого существа, то я попросил своих друзей, которые являются учеными и морскими биологами, определить его. Все согласны, что этот тип морской анемоны, но какой именно, все еще подлежит дебатам", - сказал мужчина.

В правительстве Западной Австралии предполагают, что, если это существо анемоны, ее "ноги" могут свидетельствовать о плотоядной диете. В службе парков и дикой природы Австралии заявляют, что морские анемоны являются замаскированными хищниками.

Представитель организации сказал: "Морские анемоны - хищники, которые принимают необычный вид. Их красивые цвета, подобные цветкам, имеют зловещую цель".

Хищные анемоны в Западной Австралии могут представлять опасность для людей, их укусы считаются очень болезненными и иногда их исцеление занимает несколько месяцев.

Анемоны обычно прикрепляются к горным породам и подводным сооружениям, и считается, что некоторые виды способны жить в течение 100 и более лет.

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