Хогвартс и апельсины: где в Киеве можно увидеть дворцы из цитрусов

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Киеве на Певческом поле построили дворцы из апельсинов и лимонов в рамках фестиваля цитрусовых. Об этом сообщает журналист УНН.

Для того, чтобы увидеть мистические дворцы надо приобрести билет, потому что бесплатно посетить выставку могут только дети до 7 лет. Стоимость билета для детей - 75 грн, для взрослых - 100 грн.

На входе посетителя встречают ледяные экспозиции. Это ледовые глыбы, внутри которых застывшие лаймы, апельсины, еловые веточки с лентами и снежинками.

Первая апельсиновая скульптура расположена на лестнице до Певческого поля. Она сделана в форме сказочной ворот и каждый посетитель пытается сделать фото возле них.

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В общем, скульпторы построили 8 дворцов. Они разместились их вокруг новогодней елки. Как пишут на сайте КГГА, на эту выставку ушло 120 тонн апельсинов.

Каждый замок не выше 4 метров и 2-5 метров в ширину. Это пенопластовые конструкции, на которых пластиковым жгутами прикреплены апельсины и лимоны.

Каждый желающий может сфотографироваться с любой скульптурой. Конструкции из апельсинов - это сказочные замки, большинство из которых знает каждый ребенок. Открывает выставку дворец Диснея, но он не выглядит столь величественно, как в начале любимых мультиков.

Далее посетители могут прогуляться мимо дворца Аладдина, замок Робин Гуда, увидеть замок дракона и японский Дворец. В стороне от всех конструкций одиноко стоит школа Гарри Поттера. Волшебный Хогвартс выглядит как прямоугольная картонная коробка, к тому же кто-то прихватил пару апельсинчиков с фасада.

На Певческое поле в выходной день пришло довольно много людей. Они скользят на скользких склонах, пытаясь сфотаграфуватися и прикоснуться к необычному замку. Многие с восторгом рассматривает скульптуры, но есть и такие, кто бросает на маленький Дисней разочарованный взгляд: "Не столько средств потрачено, сколько берут за входной билет. И на рекламе замки выглядят большими. Я не верю, что здесь 120 тонн апельсинов", - рассказывает о своих впечатлениях Виталий.

Ольга пришла сюда с ребенком: "Дочери нравится. Но я считаю, что цена завышена. Ну, это все равно, лучше чем сидеть дома".

Киевлянка Кристина в восторге от увиденного: "Я бы очень расстроилась, если бы сюда не пришла! Очень нравится, необычно!"

Напомним, в Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины.