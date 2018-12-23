SpaceX запустила Falcon 9 с навигационным спутником ВВС США

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Компания SpaceX в США запустила ракету-носитель Falcon 9 с спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS ВВС США, передает УНН со ссылкой на сообщении NASA.

Сайт компании проводит прямую трансляцию запуска с космической станции на мысе Канаверал, штат Флорида.

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Учитывая требований к данной миссии, SpaceX не будет делать попыток приземлять на Землю первую ступень Falcon 9.

Напомним, американская компания SpaceX перенесла время запуска ракеты со спутником воздушных сил США. Причиной стали сильные ветры.



