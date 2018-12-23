На Донбассе сегодня тихо: без потерь и обстрелов

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В течение текущих суток, по состоянию на 18.00 часов, российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня. Обстрелов позиций украинских военных не зафиксировано, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"В течение суток, по состоянию на 18.00 час российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня. Обстрелов позиций украинских военных не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, что на протяжении текущих суток российские оккупационные войска ни разу не нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских бойцов с начала суток не было.