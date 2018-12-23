Пограничники рассказали, когда ожидать уменьшения очередей на западной границе

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На западном участке границы на въезд в Украину до сих пор стоят очереди из автомобилей. Об этом рассказал в комментарии УНН советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Ситуация еще продолжается. На въезд в Украину достаточно большие скопления транспорта. Это связано с тем, что граждане Украины, которые работают за границей, возвращаются на Рождественские и Новогодние праздники домой. Это и приводит к накоплению автотранспорта", - рассказал Слободн.

По его словам, наибольшие скопления автомобилей образовались на Польской границе, потому что там находятся основные автомобильные переходы.

Отвечая на вопрос журналиста о том, когда можно надеяться на уменьшение очередей на въезд, советник председателя ГПСУ отметил, что в понедельник, 24 декабря, пограничники ожидают улучшения ситуации.

"Сегодня был пиковый день, завтра мы ожидаем несколько меньшее количество автомобилей. Но, в любом случае, мы будем информировать для того, чтобы граждане учли это при планировании поездки", - сказал Слободян.

На вопрос журналиста о том, были ли случаи, когда путешествующих в Украину разворачивали на границе, он отметил, что "граждане Украины не могут быть ограничены в праве проезда за границу или въезда на территорию Украины, поэтому таких ситуаций не было".

Напомним, по состоянию на утро 23 декабря на западном участке границы на въезд в Украину образовались автомобильные заторы из сотен автомобилей, в частности из-за того, что много путешествующих планируют попасть в канун Рождества по Григорианскому календарю к своим родным и близким.