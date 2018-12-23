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Трамп назвал преемника главы Пентагона

Трамп назвал преемника главы Пентагона

Дональд Трамп

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Глава Пентагона Джеймс Мэттис покинет пост 1 января следующего года. Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп, передает УНН.

После отставки Мэттиса и.о. министра обороны станет Патрик Шанахан, который до этого был заместителем министра, написал президент США.

Трамп отметил многочисленные достижения Шанахана, а также выразил уверенность, что он хорошо справится с работой.

Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля.

Источник: УНН
Теги: США, Пентагон, Дональд Трамп
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