Российского певца не пустили в Украину
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Российского певца Виктора Салтыкова не пустили в Киев. Об этом он заявил в Instagram, передает УНН.
"20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту в ожидании ближайшего рейса. ... Спасибо, что сторона, которая приглашала, до взлетп самолета "Киев - Минск" была на связи, меняли билеты и поддерживали нас морально", - написал певец.
Исполнитель отметил, что ему не позволили въехать в город из-за отсутствия денежных средств. При этом в 2018 году он уже четыре раза побывал в Киеве.
"Я не малобюджетный человек, у меня есть деньги ... Маленькая девочка приняла такое решение, я буду подавать в суд на украинскую власть", - заявил Салтыков.
Он добавил, что рисковал жизнью, чтобы добраться до Киева, а решение властей Украины считает нарушением прав человека.
Напомним, солиста Государственного академического Большого театра РФ Андрея Меркурьева не пустили в Украину.
Добавим, что по состоянию на воскресенье, 23 декабря, Госпогранслужба Украины не пропустила на территорию государства уже более 1500 граждан РФ. Случаев непропуска украинцев в России было зафиксировано около 350.
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