В Украине вырос Индекс социального самочувствия - соцопрос

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В ежегодном Мониторинга Института социологии с 1995 года измеряется показатель, как Индекс социального самочувствия (ИССП), состоящий из 20 вопросов. Сейчас нынешний показатель вырос. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу директора Фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива Ирины Бекешкиной.

“В ежегодном Мониторинга Института социологии уже с 1995 года измеряется такой показатель, как Индекс социального самочувствия (ИССП), который состоит из 20 вопросов (чего хватает и чего не хватает). Дипазон шкалы — от 20 до 60 баллов, где 40 — среднее значение шкалы (условный ноль, когда процент имеет положительное самочувствие и тех, кто имеет отрицательное поровну)”, — указано в сообщении.

Она также сообщила о росте показателя этого года: “В свое время автор методики Наталья Панина (ее уже нет с нами, но надеюсь, она это видит из других миров) мечтала, что когда-то мы все-таки выйдем из негатива и достигнем хотя бы того условного нуля. В этом году — достигли! График все демонстрирует убедительно... Сразу скажу, что резких прорывов нет, но по всем 20 вопросам небольшое улучшение. А больше всего — там, где хуже”.

Бекешкина также привела статистику из самых проблемных пунктов: “необходимой медицинской помощи в 2017 году не хватало 53%, в 2018 — 45%. Возможности полноценно проводить отпуск в 2017 году не хватало 62%, в 2018 — 54%. Полноценного досуга в 2017 не хватало 49%, в 2018 — 44%. Возможности питаться в соответствии со своими вкусами — соответственно, 52% и 43%”.

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