Илон Маск отметил успехи Китая в развитии космической отрасли

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Предприниматель Илон Маск в воскресенье отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

“Поразительный прогресс Китая в космосе. Впервые Китай обогнал США по числу орбитальных запусков”, — заявил Маск. Ранее предприниматель также выразил восхищение конструкцией российского двигателя РД-180, который используется на американской ракете-носителе Atlas V.

23 декабря американская компания SpaceX, главой которой является Илон Маск, вывела на орбиту первый аппарат из серии навигационных спутников GPS третьего поколения ВВС США. В апреле 2016 года SpaceX получила право вывести в космос первый GPS III, контракт предусматривает запуск еще четырех подобных навигационных спутников.

Как сообщал УНН, бизнесмен Илон Маск провел пресс-конференцию по поводу открытия первого тоннеля The Boring Company под Лос-Анджелесом и показал, как он будет функционировать.