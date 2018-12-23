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Илон Маск отметил успехи Китая в развитии космической отрасли

Илон Маск отметил успехи Китая в развитии космической отрасли

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Предприниматель Илон Маск в воскресенье отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

“Поразительный прогресс Китая в космосе. Впервые Китай обогнал США по числу орбитальных запусков”, — заявил Маск. Ранее предприниматель также выразил восхищение конструкцией российского двигателя РД-180, который используется на американской ракете-носителе Atlas V.

23 декабря американская компания SpaceX, главой которой является Илон Маск, вывела на орбиту первый аппарат из серии навигационных спутников GPS третьего поколения ВВС США. В апреле 2016 года SpaceX получила право вывести в космос первый GPS III, контракт предусматривает запуск еще четырех подобных навигационных спутников.

Как сообщал УНН, бизнесмен Илон Маск провел пресс-конференцию по поводу открытия первого тоннеля The Boring Company под Лос-Анджелесом и показал, как он будет функционировать.

Источник: УНН
Теги: США, Китай, космос, SpaceX, Илон Маск
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