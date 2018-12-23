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Аэропорт Бирмингема приостановил работу из-за проблем с управлением воздушным движением

Аэропорт Бирмингема приостановил работу из-за проблем с управлением воздушным движением

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Международный аэропорт Бирмингема, расположенный в округе Солихалл (графство Уэст-Мидлендс), в воскресенье временно остановил работу из-за проблем, связанных с управлением воздушным движением. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте аэропорта, сообщает УНН.

“Аэропорт Бирмингема был вынужден временно остановить обслуживание (пассажиров) из-за неисправности управления воздушным движением. Мы работаем над скорейшим решением данного вопроса. Рекомендуем пассажирам уточнить у своей авиакомпании информацию о рейсах. Приносим извинения за доставленные неудобства нашим пассажирам”, — говорится в заявлении аэропорта.

19 декабря лондонский аэропорт Гатвик прекратил работу в связи с появлением двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой. Самолеты, уже летевшие в аэропорт, были перенаправлены в воздушные гавани британских городов Кардиф, Ливерпуль, Манчестер, в лондонские аэропорты Станстед и Лутон, а также в Амстердам, Париж и Бордо. В четверг аэропорт не работал вообще.

Ранним утром в пятницу полеты из Гатвика возобновились в ограниченном режиме. Ожидалось, что в этот день аэропорт обслужит 700 авиарейсов, однако вечером администрация закрыла ВПП и все летное поле из-за сообщения о новом появлении дрона.

Источник: УНН
Теги: авиаперевозки, Великобритания
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