Белый дом: решение о выводе сил из Сирии не одобрил Пентагон, но оно не было поспешным

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Решение о выводе американских войск из Сирии не принималось поспешно, оно было воспринято с неодобрением в министерстве обороны США, зато было поддержано американцами. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвени, который временно исполняет обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома, передает УНН.

“Это (информация о решении вывести войска из Сирии) стало известно благодаря утечке из минобороны на этой неделе. Нельзя сказать, однако, что это произошло как гром среди ясного неба, так как президент (Дональд Трамп) работал над этим вопросом два года”, — отметил Малвэни. “Жаль, что все стало известно таким образом, но опять же скоропалительным данное решение не назовешь. Это не стало сюрпризом ни для кого, потому что президент поступил именно так, как обещал”, — пояснил он.

Его попросили прокомментировать последовавшие вслед за официальным заявлением о предстоящем выводе американских войск отставках министра обороны Джеймса Мэттиса и спецпредставителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой “Исламское государство” Бретта Макгурка. Оба обусловили отставку несогласием с решением Трампа вывести войска из Сирии. “Мы признаем, что это не было популярно в минобороны, но это очень популярно среди обычных американцев”, — утверждал и.о. главы аппарата сотрудников Белого дома.

Малвэни ответил отрицательно на вопрос, имеют ли простые американцы понятие о том, какими последствиями грозит уход американцев из Сирии сирийской оппозиции и курдским ополченцам. “Обычные американцы не имеют представления об этом, они избрали президента, который такое представление имеет. Он имеет точное представление о перечисленных вами последствиях, и только он вправе принимать окончательное решение”, — отметил он. “То, что решение президента кому-то не по вкусу, является скорее их проблемой, чем его”, — резюмировал и.о. главы аппарата сотрудников Белого дома.