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Курт Волкер не исключает возможного освобождения украинских моряков к Рождеству

Курт Волкер не исключает возможного освобождения украинских моряков к Рождеству

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Спецпредставитель США допустил, что украинских моряков могут освободить к Рождеству. Об этом он сообщил в интервью одному из украинских телеканалов, сообщает УНН.

Он надеется, что пленных моряков освободят быстрее, “если прилагать усилия”. По мнению Волкера, в идеале — это предоставить им свободу к Рождеству.

Волкер сказал: “Я думаю, это вероятно. Все мы призываем Россию сделать это как жест доброй воли. И, я надеюсь, они обеспокоены тем, чтобы не усугубить ситуации, поэтому, мы можем получить определенный импульс... Недавно у Путина был разговор с Меркель, где он сослался на так называемый законный процесс внутри России, который, конечно, не является законным. Впрочем, даже если он сослался на законный процесс, через который должны пройти моряки, мы надеемся, что это будет сделано как можно быстрее”.

Спецпредставитель США подтвердил, что отменил встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, уполномоченным по вопросам Донбасса, после того, как Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе.

Напоминаем, в МИД рассказали, о чем была “крымская” резолюция в ООН.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, военнопленные, Азовское море, Курт Волкер
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