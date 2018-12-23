Израильские солдаты обстреляли группу вооруженных людей на границе с Сирией

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Израильские солдаты открыли в воскресенье огонь по группе вооруженных людей, пытавшихся проникнуть на занятую Израилем часть Голанских высот — так называемую сторону “Альфа” на границе с Сирией. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает УНН.

“Некоторое время назад солдаты Армии обороны Израиля засекли группу вооруженных подозреваемых, которые пересекали линию „Альфа“ в сторону Израиля близ сирийского пограничного забора на Голанских высотах. В ответ израильские военнослужащие открыли огонь в их сторону”, — говорится в распространенном армейской пресс-службой коммюнике. “Армия обороны Израиля будет и впредь действовать против любых нарушений израильского суверенитета и положений соглашения о разъединении сирийских и израильских войск от 1974 года”, — добавили израильские военные, указав, что с израильской стороны в результате инцидента пострадавших нет.

Справка: принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон “О Голанских высотах”, который в одностороннем порядке провозгласил израильский суверенитет над этой территорией. Территориальные изменения были осужденны резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

Как отмечал УНН, Израиль готов принять меры на территории Ливана из-за наличия туннелей террористов.